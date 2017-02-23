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Главного редактора газеты «Дружковский рабочий» будут судить за сепаратистские статьи, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В период апреля-июня 2014 года 61-летний мужчина занимал должность главного редактора газеты «Дружковский рабочий» коммунального предприятия «Медиа-центр» Дружковского горсовета.

«Он обвиняется в том, что в одном из номеров местной газеты разместил материалы пропагандистско-агитационного характера по проведению референдума на территории Донецкой области с целью признания «Донецкой народной республики», которые были адресованы и доступны читателям газеты «Дружковский рабочий», - сообщили в прокуратуре.

Мужчине инкриминируют ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, соединенные с разжиганием национальной или религиозной вражды) Уголовного кодекса Украины.

Поскольку он скрывается от следствия за пределами Украины, прокуратура Донецкой области вышла в суд с ходатайством о проведение специального (заочного) досудебного расследования в отношении бывшего главреда газеты. 
ForUm

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