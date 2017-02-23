также в разделеПолитика
ВР не смогла определиться с аудитором в НАБУ 6
Гончаренко: Мое похищение – это спецоперация СБУ 43
КИУ: Половина партий в Раде имеют страницы в российских соцсетях 10
Гончаренко нашли. Похитители задержаны 129
Нардеп: Гончаренко могли похитить из-за истории с Берлинской стеной 32
По факту похищения Гончаренко начато уголовное производство 28
Червакова: Гончаренко похитила группа сепаратистов с целью пыток 46
МИД: Россия отказывается выполнять условия «Минска» 31
В БПП заявляют, что Гончаренко поехал в Одессу на важную встречу 28
ВР просит правоохранителей создать специальный штаб по поиску Гончаренко 35
G8 разрешит России вернуться только после завершения конфликта на Донбассе 22
В Одессе похитили нардепа Гончаренко 254
Из фракции Порошенко вышел нардеп 62
Луценко: Суд над Януковичем может начаться 10 марта 34
Рада отказалась возвращать налоговую милицию 73
ВР приняла за основу изменения в УПК относительно заочного осуждения 28
Депутаты заблокировали трибуну ВР 112
Рада раскритиковала ОБСЕ за игнорирование оккупации Крыма 85

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба обвинил постоянного представителя России в СЕ Ивана Солтановского во лжи из-за заявлений о «аморальности украинцев» в Совете Безопасности ООН в связи с чествованием смерти Виталия Чуркина.

«МИД РФ официально запустил раздел на своем сайте для борьбы с фейками в тот же день, как посол РФ официально запустил в Совете Европы фейк об аморальности украинцев в Совете Безопасности ООН в связи с чествованием смерти посла Чуркина. Вообще не палево», – написал на своей странице в Facebook.

По словам Кулебы, в ответ он «Так же официально при всех запустил в посла РФ вежливый, но решительный призыв прекратить распространять ложь в Совете Европы».

«Пришлось нарушить дипломатическое правило не переходить на личности, но оно того стоило», – подчеркнул он.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина якобы заблокировала принятие заявления председателя Совета Безопасности ООН, посвященное Виталию Чуркину.

В свою очередь пресс-атташе МИД Украины Марьяна Беца пояснила, что российская делегация хотела, чтобы Ельченко принял проект политического заявления о скоропостижной смерти Чуркина, однако в итоге Совбез ограничился традиционным в таких случаях заявлением для прессы. 

Позже члены СБ ООН по предложению постоянного представителя Украины в ООН Владимира Ельченко почтили минутой молчания память Чуркина.

Чуркин скончался в Нью-Йорке 20 февраля.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

59
Теги
Ботинки зимние