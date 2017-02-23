Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба обвинил постоянного представителя России в СЕ Ивана Солтановского во лжи из-за заявлений о «аморальности украинцев» в Совете Безопасности ООН в связи с чествованием смерти Виталия Чуркина.

«МИД РФ официально запустил раздел на своем сайте для борьбы с фейками в тот же день, как посол РФ официально запустил в Совете Европы фейк об аморальности украинцев в Совете Безопасности ООН в связи с чествованием смерти посла Чуркина. Вообще не палево», – написал на своей странице в Facebook.

По словам Кулебы, в ответ он «Так же официально при всех запустил в посла РФ вежливый, но решительный призыв прекратить распространять ложь в Совете Европы».

«Пришлось нарушить дипломатическое правило не переходить на личности, но оно того стоило», – подчеркнул он.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина якобы заблокировала принятие заявления председателя Совета Безопасности ООН, посвященное Виталию Чуркину.

В свою очередь пресс-атташе МИД Украины Марьяна Беца пояснила, что российская делегация хотела, чтобы Ельченко принял проект политического заявления о скоропостижной смерти Чуркина, однако в итоге Совбез ограничился традиционным в таких случаях заявлением для прессы.

Позже члены СБ ООН по предложению постоянного представителя Украины в ООН Владимира Ельченко почтили минутой молчания память Чуркина.

Чуркин скончался в Нью-Йорке 20 февраля.