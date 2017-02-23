В Одессе неизвестные похитили народного депутата, заместителя главы фракции «Блока Петра Порошенко» Алексея Гончаренко. Позже прокурор Одесской области Олег Жученко заявил, что Гончаренко находится в безопасности. Также он назвал заказчика похищения нардепа.

Нардепы не поддержали поправки к Налоговому кодексу Украины, которыми планировалось вернуть полномочия налоговой милиции.

Нижняя палата парламента Нидерландов одобрила законопроект, которым вводится в действие ратификация Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Верховная Рада намерена запретить применение «закона Савченко» (закона о зачислении 1 дня предварительного заключения как 2 дней в срок основного наказания) к осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления. За принятие за основу законопроекта №5259 проголосовали 235 депутатов.

Земельный суд Вены (Австрия) отказался удовлетворить запрос прокуратуры об аресте бизнесмена Дмитрия Фирташа по экстрадиционному ордеру Испании. Однако украинский бизнесмен останется под стражей по запросу венской прокуратуры.

Верховная Рада выразила обеспокоенность тем, что в окончательном отчете ОБСЕ/БДИПЧ по результатам наблюдения на выборах в Государственную думу РФ игнорируется факт незаконного голосования на территории незаконно оккупированной Автономной Республики Крым.

Кабинет Министров утвердил порядок пересмотра предельных розничных цен на природный газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго.

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) получило письмо от министра финансов Александра Данилюка с просьбой проверить поездку главы Государственной фискальной службы Романа Насирова на инаугурацию президента США Дональда Трампа.

План Пола Манафорта, который до лета 2016 года руководил избирательным штабом президента США Дональда Трампа, предполагал возвращение в Украину бывшего президента Виктора Януковича.

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины, предусматривающих введение наказания за экономические и военные преступления в ходе заочного осуждения.

Подозреваемый по «газовому делу» Александра Онищенко Сергей Свиченко сбежал.

