Российская делегация в Совете безопасности ООН хотела, чтобы председатель Владимир Ельченко принял проект политического заявления о скоропостижной смерти постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина, однако в итоге Совбез ограничился традиционным в таких случаях заявлением для прессы. Об этом сообщила а пресс-атташе МИД Марьяна Беца.

«Там была немного другая ситуация. Россияне хотели отдельный проект заявления председателя Совбеза ООН относительно смерти их посла», – пояснила Беца, сообщает LIGA.net.

По словам дипломата, подобных прецедентов «никогда не было», потому в итоге было сделано заявление Совбеза о смерти Чуркина для СМИ.

«Мы ничего не блокировали, просто было сделано заявление для СМИ - как делалось в таких случаях ранее. Таких случаев было не так и много... Однако прецедентов отдельного политического заявления никогда не было», – резюмировала она.

Как известно, сейчас в СБ ООН председательствует Украина в лице постпреда Ельченко.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина якобы заблокировала принятие заявления председателя Совета Безопасности ООН, посвященное Виталию Чуркину.

Чуркин скончался в Нью-Йорке 20 февраля.