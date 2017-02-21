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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина заблокировала принятие заявления председателя Совета Безопасности ООН, посвященное Виталию Чуркину.

Об этом она написала в Facebook.

«Украина заблокировала принятие заявления председателя СБ ООН, посвященное Чуркину. В этом вся нынешняя украинская «власть»: ничего хорошего делать не могут, только всем все портят, в том числе и себе», - отметила она.

Напомним, постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке 20 февраля. 
ForUm

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