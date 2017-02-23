В Коломые Ивано-Франковской области горел палаточный городок на территории 10-1 горно-штурмовой бригады.

Об этом сообщает Управление по вопросам гражданской защиты ОГА.

Пожар начался около 5 утра.

Огнем уничтожено 15 полевых палаток, рассчитанных для проживания 50 военнослужащих. Еще 15 палаток удалось спасти.

По словам пресс-офицера бригады Юрия Лелявского, причиной масштабного пожара стало короткое замыкание электропроводки в одной из палаток, сообщает местное издание Galka.

Он отметил, что незначительные травмы (легкие ожоги рук) при спасении имущества получили более пяти военных, которые забирали личные вещи и часть имущества, технику. А быстрому распространению пожара «способствовал» сильный ветер. Взрывов - не было.

Однако местные жители утверждают, что было как минимум два взрыва.