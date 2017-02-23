Чтобы нарастить плацдарм в Приднестровье для атаки на Украину, РФ нужно нарушать украинскую границу. Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщил представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук.

«Мы знаем, что там (в Приднестровье. - Ред.) плацдарм всегда поддерживается Россией в таком состоянии, что там всегда может произойти наращивание. Но, чтобы нарастить этот плацдарм, неотвратимо придется вторгаться на территорию Украины, чтобы зайти на Приднестровье, даже со стороны Черного моря, все равно надо нарушать украинскую границу», - заявил Марчук.

«С другой стороны, я думаю, это связано со следующим. Как мы знаем, Россия очень серьезно работала над тем, чтобы выигрыш президента Трампа повернуть в свою пользу. И Трамп во время кампании делал много заявлений, которые нас напрягали. Сейчас логика поведения США в мире является такой, которую Трамп не может нарушить. Были большие надежды, что россиянам удастся «договориться» с новой администрацией Трампа и с ним самим, и они практически провалились», - отметил он.

Также представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности в минской ТКГ высказал предположение о том, что Путин и его команда оказались в неожиданной ситуации.

По мнению Марчука, Россия заявила о себе, как о мировом игроке, и в данном случае хочет продемонстрировать, что она, несмотря на то, что на данном этапе ничего не получилось с администрацией Трампа, все равно покажет, что она мировой игрок и с ней должны считаться.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения Российской Федерации в Украину в настоящее время сохраняется.

Он также допустил, что российский военный контингент в Приднестровье может быть использован для атаки на территорию Украины.