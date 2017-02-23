План Пола Манафорта, который до лета 2016 года руководил избирательным штабом президента США Дональда Трампа, предполагал возвращение в Украину бывшего президента Виктора Януковича. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал экс-заместитель Манафорта Константин Килимник.

Отметим, в августе 2016 года появилась информация о том, что Килимник мог быть связан с российской разведкой, но в интервью опроверг это. Однако, по его словам, он информировал Манафорта о ситуации в Украине в ходе выборов в США, сообщает РБК-Украина.

Килимник также сообщил, что он подготовил план восстановления мира в Украине после практически трехлетнего вооруженного конфликта с Россией.

По его словам, документ имел название «План Мариуполь» и предполагал возвращение Виктора Януковича в Украину в качестве регионального лидера, который со своим соратником Сергеем Левочкиным руководил бы Донецкой и Луганской областями.

Напомним, 19 августа 2016 года Манафорт сложил полномочия главы предвыборного штаба Дональда Трампа.

Как известно, Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердило, что в списках так называемой «черной бухгалтерии» Партии регионов фигурирует бывший советник экс-президента.

Сам Манафорт отрицает получение 12,7 млн долларов из «черной бухгалтерии» ПР.