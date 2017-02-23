Столичная прокуратура сообщила о подозрении троим бывшим чиновникам Киевской городской государственной администрации времен Леонида Черновецкого по фактам незаконного отчуждения земли на территории заказника «Остров Жуков», сообщили ForUm’у в пресс-службе прокуратуры Киева.

Отмечается, что в среду, 22 февраля, следователи прокуратуры и сотрудники полиции провели 25 обысков в рамках уголовного производства, начатого по факту принятия незаконных решений Киевским городским советом.

По данным ведомства, речь идет о незаконном отчуждении в 2007-2009 годах 45 га земли на территории заказника местного значения «Остров Жуков», стоимость которой только по нормативной оценке составляет более 80 млн гривен.

Во время обысков, к проведению которых были привлечены 115 человек личного состава, изъяты документы, имеющие значение для расследования уголовного производства, денежные средства и тому подобное.

Кроме того, в тот же день, рамках расследования по фактам злоупотребления служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, прокуратурой города Киева сообщено о подозрении бывшему заместителю председателя КГГА - начальнику Главного управления земельных ресурсов КГГА, экс-начальнику юридического управления и экс-начальнику отдела землеустройства Главного управления земельных ресурсов КГГА, а также лицу, которое участвовало в создании фиктивного кооператива. Досудебное расследование продолжается.

Как ранее сообщал ForUm, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко инициировал снос всех незаконно построенных особняков на Жуковом острове в Киеве.