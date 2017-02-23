Постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко призвал ОБСЕ уделить усиленное внимание ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму, где оккупационные власти осуществляют жестокие репрессии. Об этом он заявил на заседании Совета безопасности ООН, посвященном приоритетам австрийского председательства в ОБСЕ.

«Призываем ОБСЕ уделить усиленное внимание ситуации с правами человека в оккупированном Крыму, где «Россия проводит небывалые репрессии», - сказал Ельченко.

Он также подчеркнул, что Россия, вместо того, чтобы добросовестно выполнять Минские соглашения, осуществляет политическое давление, шантаж и военные провокации. «Продолжающаяся агрессия России против Украины и ее негативные последствия остаются одними из основных угроз европейской безопасности «, - констатировал он, сообщает УНИАН.

Кроме того, Ельченко отметил, что «военная атака России на Авдеевку подтвердила стойкое нежелание Москвы выполнять свои обязательства по Минским договоренностям». В то же время он подчеркнул, что проведение местных выборов на Донбассе «как ключевой элемент политического урегулирования возможно лишь после реализации комплекса мер по безопасности».

Как ранее сообщал ForUm, 21 февраля председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров сообщил о задержании в Крыму оккупационными властями около 10 крымских татар.