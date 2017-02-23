За прошлые сутки в зоне проведения антитеррористической операции зафиксировано 54 обстрела, один украинский военный ранен, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«На мариупольском направлении из переносных реактивных пусковых установок «Град «Партизан», 122-миллиметровой артиллерии и минометов различных калибров обстреливали Водяное. Также из минометов обстреляли Лебединское и Широкино. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по Гнутово, Водяном, Широкино и Павлополе», – говорится в сообщении.

На донецком направлении, по данным штаба, НВФ из минометов различных калибров обстреляли Луганское, Троицкое и Зайцево, а из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - Авдеевку, Опытное, Пески, Зайцево и Луганское. По Луганскому вели огонь БМП противника.

На луганском направлении из 120 миллиметровых минометов, а также гранатометов захватчики обстреляли Новозвановка.