также в разделеОбщество
Украинский беспилотный БТР вошел в топ-5 выставки в ОАЭ 10
Депутаты упростили налогообложение наследства 43
ФСБ задержала на границе с Крымом украинца 14
В СММ ОБСЕ рассказали, где НВФ прячут танки и «Грады» 168
В Украине объявлено штормовое предупреждение 38
Троих экс-чиновников КГГА обвинили в незаконном отчуждении земли 20
Марчук: Чтобы нарастить плацдарм в Приднестровье, РФ придется нарушить границу Украины 47
Украинское вещание восстановили в 29 населенных пунктах Донбасса 30
Минюст: Разрешая въезд по документам «Л/ДНР», Беларусь заигрывает с РФ 123
Блокировщики начали пропускать автомобили на границе с Польшей 34
Ельченко в СБ ООН обвинил РФ в жестоких репрессиях в Крыму 50
ОБСЕ намерена увеличить число наблюдателей в Украине 320
22 февраля. Картина дня 60
В этом году на новое вооружение Украина потратит 9 миллиардов 43
Российский актер добился статуса беженца в Украине 218
РФ собирается до конца года развернуть у границ Украины три дивизии 86
Полторак: В зоне АТО находятся 37 тысяч бойцов ВСУ 28
В Roshen открестились от продажи сжиженного газа из России 38

За прошлые сутки в зоне проведения антитеррористической операции зафиксировано 54 обстрела, один украинский военный ранен, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«На мариупольском направлении из переносных реактивных пусковых установок «Град «Партизан», 122-миллиметровой артиллерии и минометов различных калибров обстреливали Водяное. Также из минометов обстреляли Лебединское и Широкино. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по Гнутово, Водяном, Широкино и Павлополе», – говорится в сообщении.

На донецком направлении, по данным штаба, НВФ из минометов различных калибров обстреляли Луганское, Троицкое и Зайцево, а из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - Авдеевку, Опытное, Пески, Зайцево и Луганское. По Луганскому вели огонь БМП противника.

На луганском направлении из 120 миллиметровых минометов, а также гранатометов захватчики обстреляли Новозвановка.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги
Ботинки зимние