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Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров заявляет, что, по разным источникам, сегодня в Крыму оккупационными властями задержаны от 10 до 20 крымских татар. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

«Буквально утром, несколько часов назад, около 20 человек арестовали в Крыму в поселке Каменка», - сказал Чубаров.

В то же время он отметил, что эта информация уточняется, поскольку другой источник сообщил о задержании 11 человек, сообщает УНИАН.  

По его словам, сегодня утром с обыском представители силовых структур оккупационных властей пришли к крымскотатарскому активисту Марлену Мустафаеву, который является активным автором в социальной сети Facebook.

«Пришли к нему с обыском с целью арестовать, а другие люди собрались, чтобы выяснить для себя, что происходит с их соседом. Их всех забрали и повезли в «центр по борьбе с экстремизмом». Такие сегодня реалии оккупационного Крыма», - сказал Чубаров.

Он отметил, что на сегодняшний день за решеткой с разным статусом находятся около 25 человек, задержанных или осужденных оккупационными властями за несогласие с захватом Крыма Россией.

Напомним, в марте 2014 года Россия аннексировала АР Крым.

Как заявил Президент Украины Петр Порошенко, Крым превращается в настоящий концентрационный лагерь. 
ForUm

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