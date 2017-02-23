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ОБСЕ намерена увеличить число наблюдателей в составе своей Специальной мониторинговой миссии в Украине, укрепить ее технический потенциал, а также добавить часы патрулирования вдоль линии соприкосновения.

Об этом министр иностранных дел Австрии председатель ОБСЕ Себастьян Курц, заявил на заседании Совета Безопасности ООН, сообщает 112 Украина.

«Одним из центральных вопросов, с которыми приходится иметь дело ОБСЕ, - кризис в Украине и вокруг Украины. Этот кризис имеет ряд аспектов: это аннексия Крыма, поставки оружия на Донбасс, роль Российской Федерации, осуществление Минских соглашений и многочисленные акты насилия. Все эти вопросы регулярно обсуждаются в ОБСЕ…», - сказал Курц.

Министр подчеркнул, что уровень насилия, который наблюдается на востоке Украины в последние несколько дней, абсолютно неприемлем. Он призвал все стороны выполнять Минские соглашения и в полной мере придерживаться режима прекращения огня.

Напомним, ранее Курц заявил о необходимости расширить график деятельности наблюдателей ОБСЕ на Донбассе. 
ForUm

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