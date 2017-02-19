В США заявляют, что признание Россией документов жителей ОРДЛО противоречит Минским договоренностям.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

«Признание Россией документов сепаратистских «республик» тревожно и противоречит согласованным целям «Минска», - сказано в сообщении.

Также посольство США выразило обеспокоенность активизацией боевых действий, в частности с использованием «Градов» на линии соприкосновения и призвало к отводу тяжелого вооружения для содействия устойчивому прекращению огня на Донбассе.

Напомним, 18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании на территории России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые постоянно проживают на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Президент Украины Петр Порошенко назвал это решение очередным доказательством российской оккупации и нарушением международного права.