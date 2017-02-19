Глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Марк Эро обвинил российские власти в организации предполагаемых хакерских атак на сайт и электронный почтовый ящик кандидата в президенты республики Эммануэля Макрона. В частности, об этом он заявил в интервью Journal du Dimanche, сообщает 112 Украина.

«Достаточно посмотреть, каким кандидатам - Марин Ле Пен или Франсуа Фийону - Россия отдает предпочтение в президентской кампании Франции», - отметил он.

Эро подчеркнул, что атакам подвергся именно Эммануэль Макрон — проевропейски ориентированный кандидат в президенты. «Такая форма вмешательства в демократическую жизнь Франции является неприемлемой, и я ее отвергаю», - заявил он.

По словам Эро, Франция не допустит, чтобы ее выбор был сделан под диктовку, и главным правилом проведения президентской кампании является «невмешательство во внутренние дела» сторонних игроков.

Напомним, ранее американская разведка обнародовала доклад, в котором содержатся данные о том, что президент РФ Владимир Путин распорядился организовать в 2016 году «кампанию влияния» на выборы президента США с целью подорвать демократический процесс и дискредитировать кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

По данным разведки, российские хакеры взломали электронную почту и похитили тысячи писем руководителя предвыборного штаба Клинтон Джона Подести, опубликовав их через сайт WikiLeaks за несколько недель до выборов 8 ноября.