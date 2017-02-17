Апелляционный суд Киева перенес заседание по делу экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова на 15 марта. Об этом сообщает телеканал 112 Украина.

Адвокаты пытались оспорить первый арест Ефремова, согласно которому он должен находиться за решеткой до 17 марта. Однако адвокатам отказали, так как строк обжалования истек несколько месяцев назад. Поэтому прокуроры считают проведение заседания нецелесообразным, ведь Ефремову уже 4 раза продолжали арест. Таким образом, Ефремов будет находиться под арестом до 17 марта.

Кроме этого, суд удовлетворил ходатайство адвокатов, которые требовали, чтобы прокуроры предоставили оригиналы документов, поскольку, по их словам, в документах нет доказательств преступлений.

Как сообщалось, 4 января Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова. Его обвиняют в организации захвата здания Луганской ОГА (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины); в пособничестве в захвате Управления Службы безопасности Украины в Луганской области (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины).

Также экс-нардепа обвиняют в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжким последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины); организационном и ином содействии созданию и деятельности террористической организации «Луганская народная республика» (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины); государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).