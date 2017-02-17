Голосеевский районный суд города Киева арестовал недвижимое имущество торгово-развлекательного центра «Караван».

Это следует из постановления суда об аресте имущества, которое обнародовано в Едином реестре судебных решений, сообщает Укринформ.

«Наложить арест на нежилое здание - торгово-развлекательный комплекс общей площадью 46 780, 5 кв.м., что находится по адресу: г. Киев, вул. Луговая, 12, а также торгово-офисное здание общей площадью 10 540,80 кв. м., что находится по адресу: г. Киев, вул. Луговая, 12, которые на праве собственности принадлежат Частному акционерному обществу «Лекс холдинг»« («Лекс холдинг» - владелец торгово-развлекательного центра «Караван» по адресу улица Луговая, 12, - ред.)», - говорится в постановлении.

Как следует из постановления, арест имущества является временным и имеет целью предотвратить его сокрытие, повреждение, порчу, уничтожение или отчуждение.

Арест был осуществлен по ходатайству следователя в рамках досудебного расследования в уголовном производстве, которое было открыто 10 февраля 2017 года, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины («Мошенничество»).

Досудебным расследованием установлено, что в июле 2013 года неустановленные должностные лица ЧАО «Лекс холдинг» путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства, на основании кредитного договора получили в ПАО «ВТБ Банк» кредитные средства, которыми в дальнейшем завладели. После чего начали процедуру банкротства предприятия с целью вывести из обеспечения залоговое и ипотечное имущество, чем нанесли финансовому учреждению имущественного вреда на общую сумму более 73,8 млн долларов США.