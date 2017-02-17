Генеральная прокуратура Украины не нашла доказательств причастности бывшего главы Администрации Президента Виктора Януковича Сергея Левочкина к разгону Майдана 30 ноября 2013 года.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

«Он (Левочкин) был допрошен в качестве свидетеля в этом производстве, однако данных, которые бы указывали о его причастности к организации этого преступления, на сегодняшний день не получено. Хотя следствие не завершено, следствие продолжается как в отношении исполнителей, так и в отношении каждой личности, которая могла способствовать совершению этого преступления», - сказал Горбатюк.

Как известно, 23 ноября 2016 года министр внутренних дел Арсен Аваков назвал Левочкина автором разгона Евромайдана.

Бывший президент Украины Виктор Янукович также допустил, что Левочкин мог быть причастен к разгону Майдана в ночь на 30 ноября 2013 года.

Генеральная прокуратура Украины подозревает экс-заместителя главы Администрации Президента времен Януковича Юрия Чмыря в причастности к организации силового разгона участников Евромайдана.