В четверг, 16 февраля, Совет национальной безопасности и обороны рассмотрит неотложные меры по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко на торжественном собрании, посвященном Дню чествования участников боевых действий на территории других государств, сообщает пресс-служба Главы государства.

«Будем принимать дополнительные решения по диверсификации источников энергетического угля - не забывая при этом, что и тот уголь, который добывают на оккупированных территориях, он тоже наш, украинский, и должен иметь свою долю в энергетическом балансе страны», - сказал он.

Напомним, в конце января активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали несколько железнодорожных перегонов с неконтролируемыми территориями Донбасса.

15 февраля Кабинет Министров ввел чрезвычайные меры в энергетической системе Украины.