Украинская власть найдет оптимальные пути урегулирования ситуации с блокированием железнодорожных путей на Донбассе. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, выступая на торжественном собрании ко Дню чествования участников боевых действий на территории других государств и по случаю 28-й годовщины вывода войск из Республики Афганистан, сообщает пресс-служба Главы государства.

Порошенко отметил, что дестабилизирующим фактором в последние дни, к сожалению, стало перекрытие железнодорожных путей сообщения с временно оккупированными территориями и попытка их полной экономической блокады.

«Я очень хорошо понимаю эмоцию многих украинцев, которые искренне поддерживают эту акцию. Эта эмоция довольно естественна для общества, утомленного годами войны. Но тем политиканам, которые этой эмоцией воспользовались для своего эгоистического узкопартийного пиара, никогда не прощу их цинизма и безответственности», - заявил Президент.

По его словам, в результате их действий правительство вчера вынуждено было ввести чрезвычайные меры в энергетике.

«Ведь из-за блокирования поставок энергетического угля возникла угроза, что без отопления могут остаться Сумы, Краматорск, левый берег Киева и много других городов», - добавил он.

«Украинская металлургия, если блокада не будет прекращена, и организаторы выведут ее на так сказать проектную мощность, может лишиться до 300 тыс. рабочих мест. 300 тыс. человек окажутся на улице. Государство потеряет до 2 млрд долларов валютной выручки со всеми вытекающими последствиями для курса гривни», - отметил Президент.

Порошенко также добавил, что на оккупированных территориях еще десятки тысяч людей останутся без работы.

«Подчеркиваю, рынка труда там нет, и значительная часть из них, чтобы заработать, пойдет куда? Правильно – к боевикам. И это движение убедительно вчера продемонстрировало Главное управление разведки. Так что нам лучше, чтобы они в шахтах работали или стреляли в наших солдат?» - сказал он.

По словам Президента, государство воплощает стратегию восстановления территориальной целостности страны, возвращения Донбасса в Украину и возвращение Украины на Донбасс. «Именно исходя из этой стратегии и только поэтому сохраняем крайне ограниченные и очень лимитированные экономические отношения. Подчеркиваю, это не торговля с оккупантами. Это – сотрудничество с предприятиями, которые, находясь на оккупированной территории, смогли остаться в правовом поле Украины. Те, кто платят налоги в бюджет Украины», - заявил он.

«Мы обязательно найдем оптимальные пути к разблокированию. Мы защитим права граждан Украины и по эту, и по ту сторону линии соприкосновения. Но я не позволю демагогам создавать стране образ государства, где царят анархия и атаманщина, не позволю дестабилизировать ситуацию в зоне АТО. Это именно то, чего ждет от нас враг», - резюмировал Порошенко.

Напомним, 15 февраля Кабинет Министров ввел чрезвычайные меры в энергетической системе Украины. Гройсман обещает заранее информировать об отключениях электроэнергии.