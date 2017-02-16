Президент Петр Порошенко считает, что выводы о результатах Революции Достоинства делать пока рано. Об этом, как сообщает пресс-служба Главы государства, он заявил в ходе церемонии почтения памяти Героев Небесной Сотни.

«Изменения и сдвиги в различных сферах жизни, порой не такие быстрые, как хотелось бы, которые воплощаются разными ветвями власти, - это тоже продолжение Революции достоинства», - сказал Порошенко.

Он отметил, что сейчас рано делать выводы, а тем более пессимистичные, относительно Революции Достоинства.

«Начатые ею процессы - еще в полном разгаре, и я убежден в их оптимистическом завершении. Пройдет еще не один год изменений, но, уверен, наступит тот день, когда даже Фома неверующий увидит и поверит, насколько же изменилось к лучшему наше с вами государство в результате тех событий, которые произошли в конце 2013 – начале 2014 годов», - подытожил Порошенко.