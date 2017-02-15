Правительство принимает все необходимые меры, чтобы не допустить или минимизировать отключения электроэнергии. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время внеочередного заседания правительства в среду о введении чрезвычайных мер в энергетической системе страны, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Отключения будут происходить лишь в крайних случаях, и то, мы будем заранее об этом информировать, сейчас так вопрос не стоит. Сейчас мы на максимум догрузим все, что возможно догрузить, что является не здорово, потому что на максимуме долго работать невозможно. Но мы будем принимать все необходимые меры», - сказал Гройсман после принятия распоряжения «О применении временных чрезвычайных мер на рынке электрической энергии».

Правительство вводит эти чрезвычайные временные меры для того, чтобы не допустить или минимизировать любые отключения, подчеркнул премьер.

«Мы будем все делать для того, и сейчас вводим эти меры, чтобы не допустить или минимизировать любые отключения. Хотел бы, чтобы меня поняли все украинские граждане», - заявил он.

Напомним, 15 февраля Кабинет Министров ввел чрезвычайные меры в энергетической системе Украины.