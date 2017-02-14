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Кабинет Министров Украины не принимал пока решений о введении чрезвычайного положения на рынке электроэнергии, возможность которого обсуждалась в ходе заседания Антикризисного энергетического штаба в понедельник, 13 февраля, однако определенный набор антикризисных мер уже запущен.

Об этом по итогам сегодняшнего заседания правительства сказал вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко.

«Прошел Антикризисный штаб (заседание штаба. – Ред.), определены меры, которые необходимо проработать. Министру энергетики и угольной промышленности поручено подготовить информацию о том, что нужно сделать», - сказал Зубко.

Он обратил внимание, что, наряду с решениями центральной власти, необходимо также получить информацию от местных властей в части работы промышленности и уровня пиковых нагрузок, сообщает УНИАН.

«Очевидно, что и население должно быть обеспечено с точки зрения тепла и электроэнергии. Поэтому, день-два (отсрочки с введением чрезвычайных мер – Ред.) тут значения не имеют. Но процесс антикризисных мер уже запущен», - сказал Зубко, отметив, что речь идет о введении мер, которые позволят в оперативном режиме эксплуатировать энергоблоки теплогенерации.

«Это не касается специального положения для населения. Это касается стабильной работы энергосистемы», - добавил вице-премьер.

Напомним, 13 февраля антикризисный энергетический штаб рекомендовал главе Министерства энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику внести на рассмотрение Кабинета Министров вопрос введения чрезвычайных мер на рынке электроэнергии. 

По информации национальной энергетической компании «Укрэнерго», запасов антрацита на теплоэлектростанциях хватит для стабильной работы энергосистемы на 40 суток.

Как известно, 25 января активисты в военной форме и народные депутаты начали третий этап блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса.

На сегодняшний день заблокированы три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной.
ForUm

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