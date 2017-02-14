Блокирование поставок угля из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей выгодно, прежде всего, России.

Такое мнение в эфире телеканала ICTV высказал вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, сообщает Укринформ.

«Давайте посмотрим с точки зрения фактов, кому это выгодно, чтобы сегодня была угроза электроснабжения уже не в Авдеевке, а в практически всей стране. Я могу сказать, в первую очередь, это выгодно РФ», - заявил Зубко.

Такое мнение чиновник аргументировал тем, что РФ хочет, чтобы Украина закупала российский уголь.

Кроме того, по его словам, блокада поставок угля выгодна России и потому, что это является формой давления на предприятия, которые работают на временно оккупированной территории, но платят налоги в государственный бюджет Украины, а также на украинские предприятия металлургической отрасли, которые находятся на подконтрольной Киеву территории.

«Это вообще угроза потери территорий, потому что мы понимаем, что и Запорожская и Донецкая области зависит от этих промышленных предприятий», - акцентировал Зубко на угрозах от блокирования поставок угля.

В этом контексте вице-премьер-министр подчеркнул, что РФ «частично использует» украинских патриотов-участников блокады в своих «стратегических политических целях».

Напомним, 13 февраля антикризисный энергетический штаб рекомендовал главе Министерства энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику внести на рассмотрение Кабинета Министров вопрос введения чрезвычайных мер на рынке электроэнергии.

По информации национальной энергетической компании «Укрэнерго», запасов антрацита на теплоэлектростанциях хватит для стабильной работы энергосистемы на 40 суток.