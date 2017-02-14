Министерство энергетики и угольной промышленности исключает импорт электроэнергии из России для покрытия дефицита в энергосистеме Украины, который может быть вызван отсутствием антрацитового угля для работы теплоэлектростанций. Об этом в эфире телеканала ICTV сказал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передают Українські Новини.

«Когда у нас была кризисная ситуация в мае 2016 года, и мы хотели получить (аварийную помощь электроэнергией), а это между всеми соседями (странами-соседями Украины) заключается соглашение об аварийной помощи, то есть это обязательство всех, - нам в этом отказали. Я более чем уверен, что импорт электроэнергии из России даже не стоит рассматривать, потому что не будет его у нас, и мы сделаем все для того, чтобы отказаться от этой позиции», - сказал министр.

Насалик уверен, что введение временных чрезвычайных мер на рынке электроэнергии позволит минимизировать риски возникновения дефицита мощности в Объединенной энергосистеме Украины.

Напомним, 13 февраля антикризисный энергетический штаб рекомендовал главе Министерства энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику внести на рассмотрение Кабинета Министров вопрос введения чрезвычайных мер на рынке электроэнергии.

По информации национальной энергетической компании «Укрэнерго», запасов антрацита на теплоэлектростанциях хватит для стабильной работы энергосистемы на 40 суток.