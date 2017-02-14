также в разделеМир
Страны НАТО увеличили оборонные расходы на $10 миллиардов 13
СМИ: В Малайзии убили брата Ким Чен Ына 20
РФ внезапно привела в боевую готовность войска Западного округа 89
Россию обвинили в кибератаках на штаб французского кандидата, Песков отнекивается 11
Советник Трампа по нацбезопасности ушел в отставку после скандала с послом РФ 102
Во Франции на горнолыжный курорт сошла лавина: четверо погибших 58
Премию World Press Photo получил фотограф, заснявший убийцу российского посла 89
В Кремле назвали дату возможной встречи Трампа и Путина 397
Бердымухамедов снова стал президентом Туркменистана: набрал 98% голосов 46
В Белом доме заявили, что за Клинтон голосовали «мертвые души» 82
Адель и Боуи стали триумфаторами премии «Грэмми» 37
В Калифорнии объявлена эвакуация из-за возможного прорыва плотины 193
Штайнмайер избран президентом Германии 218
Основателей Mossack Fonseca арестовали 177
НАТО обвинила РФ в усилении дезинформационной кампании 59
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японии 49
Турецкий референдум по поправкам к конституции пройдет в апреле 26
Филиппины тряхнуло, есть жертвы 57

В Австрии арестован 25-летний мужчина, старающийся быть похожим на нацистского лидера Адольфа Гитлера, по обвинению в прославлении нацизма. Об этом сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на власти страны.

Сообщается, что молодой человек, называющий себя Гаральд Гитлер, фотографировался возле дома в родном городе Гитлера Браунау-ам-Инн.

Представитель местной полиции сообщил, что арестованный недавно переехал в городок на границе с Германией, а до этого его видели в Вене и в Граце.

По его словам, действия молодого человека – это не шутка и не артистический перформанс, он вполне серьезно относился к своему образу.

Фотоснимки мужчины с черными усиками появились на одном из австрийских интернет-сайтов в понедельник.

Прославление нацизма в Австрии преследуется как уголовное преступление.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

78
Теги
Ботинки зимние