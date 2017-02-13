Днепровский райсуд Киева избрал меры пресечения пяти участникам преступной группы, подозреваемым в присвоении почти 10 млн гривен, которые предназначались на выплату премий киевским полицейским, в виде ареста в альтернативой залога. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Так, трое из задержанных арестованы сроком на 2 месяца с альтернативой внесения залога, суммарный размер которого составляет 8 млн гривен.

В частности, начальник управления финансового обеспечения и бухгалтерского учета Главного управления Нацполиции Украины в Киеве суд в качестве альтернативы содержания под стражей определил залог в сумме 2 млн гривен, представителю профсоюза аттестованных сотрудников органов внутренних дел Украины, а также заместителю одного из полков особого назначения киевской полиции – по 3 млн гривен каждому.

Еще двое фигурантов уголовного производства по решению суда будут находиться под домашним арестом. Одного из них суд также обязал носить электронное средство контроля.

Кроме того, прокуратурой поданы ходатайства в суд об аресте денежных средств в сумме более 3,5 млн гривен, которые были изъяты у подозреваемых во время обысков, а также движимого и недвижимого имущества, принадлежащего им (3 автомобиля, 3 квартиры и частный дом).

Напомним, 10 февраля следователи прокуратуры Киева совместно с Департаментом внутренней безопасности Нацполиции Украины задержали пятерых должностных лиц столичного главка полиции сразу после разделения очередной суммы присвоенных средств в размере 240 тыс. грн.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах организованной группой).