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Тарифы на железнодорожные перевозки будут проиндексированы только после улучшения сервиса для пассажиров. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава «Укрзализныци» Войцех Балчун.

«Индексация тарифов на перевозки. Жизненно важный вопрос для нас, но очень раздражающий для грузоотправителей и пассажиров. Должны думать о перспективах компании, причем, ближайших, но принимать во внимание и последствия для всей украинской экономики», – отметил он.

Балчун подчеркнул, что пассажирские перевозки – это уникальная публичная миссия «Укрзализныци», которую никто другой не способен обеспечить. «Это большие возможности, но и большая ответственность», – заявил он.

«Дискутируем об индексации пассажирских тарифов в своем кругу, на правлении, на стратегической сессии с нашей пассажирской вертикалью, в высоких правительственных кабинетах. На сегодня склоняемся к следующей модели: сначала показываем реальные результаты улучшения сервиса для пассажиров, задействуем внутренние резервы для оптимизации работы пассажирского хозяйства, добиваемся от сотрудников надлежащего отношения к своим обязанностям. И только потом возвращаемся к теме тарифов», – подчеркнул Балчун.

Напомним, Министерство инфраструктуры предлагает повысить тарифы на перевозку пассажиров, багажа и грузового багажа во внутреннем сообщении на 10% с апреля и на 10% с октября во всех категориях поездов и вагонов (кроме вагонов 1-го класса поездов «Интерсити +»).

27 декабря 2016 года тарифный комитет Министерства инфраструктуры Украины согласовал предложенное в проекте финансового плана публичной акционерной компании «Укрзализныця» повышение тарифов на пассажирские и грузовые перевозки железнодорожным транспортом в 2017 году. 
ForUm

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