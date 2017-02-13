также в разделеМир
Во Франции на горнолыжный курорт сошла лавина: четверо погибших 37
В Кремле назвали дату возможной встречи Трампа и Путина 367
Бердымухамедов снова стал президентом Туркменистана: набрал 98% голосов 39
В Белом доме заявили, что за Клинтон голосовали «мертвые души» 77
Адель и Боуи стали триумфаторами премии «Грэмми» 33
В Калифорнии объявлена эвакуация из-за возможного прорыва плотины 186
Штайнмайер избран президентом Германии 215
Основателей Mossack Fonseca арестовали 177
НАТО обвинила РФ в усилении дезинформационной кампании 41
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японии 49
Турецкий референдум по поправкам к конституции пройдет в апреле 26
Филиппины тряхнуло, есть жертвы 55
Власти Мексики призвали своих граждан быть осторожными в США 39
Сегодня мир отмечает День больного 66
Турция: РФ знала координаты погибших при авиаударе военных 122
В Панаме задержали владельцев Mossack Fonseca 66
Президент Эстонии: Россия пытается всех настроить друг против друга 44
СМИ: Путин много лет отправлял в ЕС агентов ФСБ под видом беженцев 38

Фотограф агентства Associated Press Бурхан Озбилиджи получил премию World Press Photo за фотографию, на которой изображено убийство российского посла в Турции Андрея Карлова.

Этот снимок был частью фоторепортажа Озбилиджи, посвященного убийству, сообщает ВВС Украина.

Но приз получил только один снимок - на котором убийца с пистолетом в руке стоит над телом убитого посла.

Андрея Карлова убили 19 декабря на открытии российской фотовыставки в Анкаре.

У него несколько раз выстрелил 22-летний офицер полицейского спецназа Мевлют Мерт Алтинташ, который прошел на мероприятие, под видом охранника.

Убийцу застрелили полицейские. О его мотивах точно не известно. Во время покушения он выкрикивал фразы о Сирии и Алеппо.

Озбилиджи был среди фотокорреспондентов, освещавших открытие выставки. После того, как началась стрельба, он спрятался в укрытии, но продолжил снимать. Его фото попали во все ведущие мировые СМИ.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

76
Теги
Ботинки зимние