Фотограф агентства Associated Press Бурхан Озбилиджи получил премию World Press Photo за фотографию, на которой изображено убийство российского посла в Турции Андрея Карлова.

Этот снимок был частью фоторепортажа Озбилиджи, посвященного убийству, сообщает ВВС Украина.

Но приз получил только один снимок - на котором убийца с пистолетом в руке стоит над телом убитого посла.

Андрея Карлова убили 19 декабря на открытии российской фотовыставки в Анкаре.

У него несколько раз выстрелил 22-летний офицер полицейского спецназа Мевлют Мерт Алтинташ, который прошел на мероприятие, под видом охранника.

Убийцу застрелили полицейские. О его мотивах точно не известно. Во время покушения он выкрикивал фразы о Сирии и Алеппо.

Озбилиджи был среди фотокорреспондентов, освещавших открытие выставки. После того, как началась стрельба, он спрятался в укрытии, но продолжил снимать. Его фото попали во все ведущие мировые СМИ.