Министерство инфраструктуры предлагает повысить тарифы на перевозку пассажиров, багажа и грузового багажа во внутреннем сообщении на 10% с апреля и на 10% с октября во всех категориях поездов и вагонов (кроме вагонов 1-го класса поездов «Интерсити +»).

Речь об этом идет в проекте приказа министерства «Об утверждении тарифов на перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении», текст которого обнародован на сайте Мининфраструктуры.

«Документом предусматривается поэтапная индексация тарифов на перевозку пассажиров, багажа и грузового багажа железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении в 2017 году с 1 апреля - на 10% и с 1 октября - на 10% во всех категориях поездов и вагонов (кроме вагонов 1-го класса поездов Интерсити +)», - говорится в пояснительной записке к приказу.

Отмечается, что индексация тарифов в декабре 2017 года к декабрю прошлого года составит 21%.

В документе также говорится, что уровень тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении остается неизменным с октября 2014 года у всех типов вагонов, кроме вагонов СВ и «Интерсити +», а в вагонах СВ - с 2009 года.

«Уровень тарифов на перевозки пассажиров в вагонах 2-го класса скоростных поездов «Интерсити +» и вагонах 1-го и 2-го классов скоростных поездов «Интерсити» остается неизменным с момента основания в 2012 году скоростного движения. При этом в условиях прогноза на 2017 год без индексации тарифов для приведения пассажирских перевозок к уровню безубыточности тарифы на перевозку необходимо было бы повысить в 3 раза», - сказано в приказе.

В министерстве считают, что индексация тарифов позволит частично уменьшить перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых и в некоторой степени компенсировать затраты на содержание парка пассажирских и багажных вагонов.

Напомним, 27 декабря 2016 года тарифный комитет Министерства инфраструктуры Украины согласовал предложенное в проекте финансового плана публичной акционерной компании «Укрзализныця» повышение тарифов на пассажирские и грузовые перевозки железнодорожным транспортом в 2017 году.