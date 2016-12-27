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Тарифный комитет Министерства инфраструктуры Украины согласовал предложенное в проекте финансового плана публичной акционерной компании «Укрзализныця» повышение тарифов на пассажирские и грузовые перевозки железнодорожным транспортом в 2017 году. Об этом сообщил на пресс-конференции глава «Укрзализныци» Войцех Балчун.

«Тарифный комитет министерства утвердил нашу позицию по повышению тарифов на следующий год», - сказал он, не уточнив при этом, какой процент повышения в конечном итоге согласован Министерством инфраструктуры, сообщает УНИАН.

Напомним, ранее директор департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта Министерства инфраструктуры Украины Александр Федоренко сообщил, что «Укрзализныця» планирует в следующем году повысить железнодорожные тарифы на грузовые перевозки на 25% и на проезд в пассажирских поездах на 35%.

 
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