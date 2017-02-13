В результате атаки на базу крымскотатарского батальона никто не пострадал. Об этом в комментарии 112 Украина сообщил пресс-офицер оперативного командования «Юг» Игорь Бирюков.
На вопрос о том, какие незаконные вооруженные формирования находились на территории крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана, Бирюков ответил: «Они представились командованием части, что они входят в общественную организацию «Аскер». Но тот арсенал вооружения, который у них был в то время… ну, очень оснащены были вооружением и боеприпасами, которые были у них изъяты. Сейчас идет учет этого вооружения».
Также сообщается, что в результате этой вооруженной атаки никто не пострадал.
На вопрос о том, из какого оружия атаковали незаконные вооруженные формирования, Бирюков сказал: «И стрелкового, и средства передвижения были бронированные, также были взрывоопасные предметы».
«Сейчас выясняется всеми правоохранительными органами, были ли намерения атаковать. Скорее такого намерений не было. Просто демонстрация силы, возможно, я так понимаю», - прокомментировал ситуацию в целом пресс-офицер оперативного командования «Юг».
Напомним, ранее в оперативном командовании «Юг» опровергли информацию о нападении Вооруженных сил Украины на представителей общественной организации «Аскер».
В свою очередь председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров подтвердил факт нападения на общественную организацию «Аскер», на территории которой размещен батальон им. Номана Челебиджихана.
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