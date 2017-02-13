Национальный банк Украины с 13 февраля начинает диагностическое обследование качества активов и достаточности капитала 37 банков, которые еще не прошли эту процедуру. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«В 2015-16 годах НБУ осуществил проверку первых 60 банков по размеру активов. Теперь настала очередь продиагностировать остальные банки, размер активов которых меньше 2% активов банковской системы. Этот процесс пройдет в два этапа – до 1 июня и 1 августа 2017 года, еще некоторое время продлится согласование с банками результатов диагностирования и при необходимости формирование на их основе программ докапитализации», - пояснила зампредседателя Нацбанка Екатерина Рожкова.

Из топ-60 банков, которые уже прошли диагностику, 21 банк с самого начала не нуждался докапитализации, 9 банков по состоянию на начало февраля 2017 года выполнили утвержденные НБУ программы докапитализации в полном объеме, 4 банка – «Крещатик», «ФИДОБАНК», «Платинум банк» и «Фортуна-банк» – за невыполнение программ докапитализации признаны неплатежеспособными.

26 банков выполняют взятые на себя обязательства по докапитализации согласно утвержденному графику.

Получить более подробную информацию о результатах диагностики и ход выполнения программ докапитализации можно в новом разделе на сайте НБУ по ссылке: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=43903211&cat_id=43915442.