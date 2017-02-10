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Решением Апелляционного суда Закарпатской области первому заместителю городского головы Ужгорода Иштвану Цапу изменена мера пресечения.

Так, вместо домашнего ареста Цапу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 24 марта 2017 года с возможностью внесения залога в размере 240 тыс. грн, сообщает 112 Украина.

Такое решение частично удовлетворило требование прокуратуры, которая предусматривала залог в размере 2 млн 560 тыс. грн.

Напомним, 26 января генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал в Facebook, что первого заместителя городского головы Ужгорода Иштвана Цапа разоблачили в вымогательстве 40 тыс. грн взятки у предпринимателя за разрешение приватизации земли.

По словам Луценко, посредника задержали во время получения второго транша взятки, а Цап «подался в бега».

27 января Цап явился в прокуратуру Закарпатской области, где опроверг все обвинения и, в частности, что скрывался от следствия. 28 января посреднику, задержанному на взятке в 20 тыс. грн суд определил сумму залога в 40 тыс. грн, а депутату Ужгородского горсовета, который является председателем постоянной комиссии по вопросам регулирования земельных отношений, градостроительства и архитектуры Станиславу Пономареву – 96 тыс. грн.

Также суд принял решение об отстранении Цапа от занимаемой должности сроком на два месяца – по 30 марта 2017 года включительно.

31 января Суд избрал Цапу меру пресечения в виде домашнего ареста с 20:00 до 8:00.
ForUm

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