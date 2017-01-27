Первый заместитель мэра Ужгорода Иштван Цап пришел в областную прокуратуру после того, как Генпрокуратура заявила о раскрытии коррупционной схемы с его участием. Об этом сообщает 112 Украина.
Цап впервые за три дня с начала скандала встретиться с журналистами.
Напомним, Генеральная прокуратура инкриминирует Цапу вымогательство у предпринимателя 40 тыс. грн за разрешение на приватизацию земли.
Чиновник отрицает обвинения в получении взятки и заявил, что находится в командровке в Житомире.
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