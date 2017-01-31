Суд избрал меру пресечения для первого заместителя городского головы Ужгорода Иштвана Цапа, подозреваемого в вымогательстве взятки, в виде домашнего ареста с 20:00 до 8:00.

Соответствующее решение вынес сегодня судья Ужгородского горрайонного суда Олег Придачук во время рассмотрения ходатайства прокуратуры Закарпатской области, передает УНИАН.

Кроме того, судом запрещено Цапу общаться с другими подозреваемыми и свидетелями.

Таким образом судья удовлетворил ходатайство следствия, которое аргументировало, что находясь дальше на должности Цап может препятствовать установлению истины по делу. Оба решения суда подозреваемый имеет право обжаловать в течение 5 дней, добавил судья.

Напомним, 25 января стало известно, что правоохранители Ужгорода разоблачили коррупционную схему получения неправомерной выгоды служебными лицами горсовета за содействие в решении земельных вопросов, которые выносились на сессию совета. Начато уголовное производство по ч.3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды служебным лицом). Проведены обыски в кабинетах Ужгородского горсовета.

26 января генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал в Facebook, что первого заместителя городского головы Ужгорода Иштвана Цапа разоблачили в вымогательстве 40 тыс. грн взятки у предпринимателя за разрешение приватизации земли.

По словам Луценко, посредника задержали во время получения второго транша взятки, а Цап «подался в бега».

27 января Цап явился в прокуратуру Закарпатской области, где опроверг все обвинения и, в частности, что скрывался от следствия. 28 января посреднику, задержанному на взятке в 20 тыс. грн суд определил сумму залога в 40 тыс. грн, а депутату Ужгородского горсовета, который является председателем постоянной комиссии по вопросам регулирования земельных отношений, градостроительства и архитектуры Станиславу Пономареву – 96 тыс. грн.

Также суд принял решение об отстранении Цапа от занимаемой должности сроком на два месяца – по 30 марта 2017 года включительно.

