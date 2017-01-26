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Первого заместителя мэра Ужгорода Иштвана Цапа обвиняют в вымогательстве 40 тысяч гривен у предпринимателя за разрешение приватизации земли. Об этом в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

«Посредник, определенный взяточником, задержан при получении второго транша взятки. Гражданин Цап находился в это время в Киеве и, узнав об этом, подался в бега», - рассказал генпрокурор.

«Рекомендую ему немедленно прибыть в прокуратуру с повинной. Можно даже заключить сделку со следствием, если указать, кому шли деньги наверх», - отметил Луценко.
ForUm

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