Суд отстранил Иштвана Цапа от должности первого заместителя городского головы Ужгорода на два месяца.
Соответствующее решение на заседании Ужгородского горрайонного суда объявил судья Олег Придачук, сообщает Mukachevo.net.
Таким образом, согласно решению, Цап отстранен от должности на 2 месяца, до 30 марта включительно. Обжаловать данное решение можно в 5-дневный срок, отметил судья, зачитывая решение.
Напомним, Цапа подозревают во взяточничестве. В конце прошлой недели ему объявили официальное подозрение.
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