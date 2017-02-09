Безвизовый режим со странами Европейского Союза для граждан Украины вступит в силу 12 июня.

Об этом в Twitter сообщил журналист Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.

«Предполагается, что визовая либерализация вступит в силу 29 марта для Грузии и 12 июня для Украины», – написал он.

Напомним, 15 декабря 2016 года Европейский парламент принял механизм временного приостановления безвизового режима для третьих стран.

Стоит отметить, что на сайте Европарламента отсутствует дата, на которую было предварительно запланировано голосование резолюции о предоставлении Украине безвизового режима.

2 февраля Европейский парламент проголосовал за предоставление безвизового режима со странами Евросоюза для граждан Грузии.