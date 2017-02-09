Международный комитет Красного Креста приостановил операции в Афганистане после того убийства шестерых сотрудников, которые доставляли помощь в отдаленный северный регион, пострадавший от непогоды.

Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Reuters.

«Наши операции приостановлены, поскольку мы должны понять, что именно произошло, прежде чем мы можем надеяться восстановить нашу деятельность», - отметил представитель МККК Доминик Штильгарт.

Напомним, 8 февраля в Афганистане убиты 6 сотрудников Международного Комитета Красного Креста. Еще двое сотрудников пропали без вести. Губернатор провинции Джаузджан отметил, что конвой подвергся нападению со стороны террористов «Исламского государства». Глава МККК Петер Маурер назвал этот инцидент «самой страшной атакой против нас» за последние 20 лет.

Афганистан является четвертой в мире по величине гуманитарной программы со стороны Красного Креста страной. «Гуманитарная ситуация в Афганистане является очень тяжелой. Мы являемся одной из немногих организаций, которые действуют по всей стране, и мы сделаем все возможное, чтобы сохранить нашу заботу об Афганистане», – подчеркнул глава Международного комитета Красного Креста.