Торезский городской суд приговорил гражданина Российской Федерации, уроженца Москвы, бывшего сотрудника правоохранительных органов РФ, который воевал в составе «ДНР», к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В судебном заседании доказано, что указанный гражданин с января 2015 по сентябрь 2016 года участвовал в составе одного из незаконных вооруженных подразделений «ДНР», которое совершало акты вооруженного сопротивления подразделениям сил АТО.

Противоправная деятельность указанного лица прекращена 8 сентября 2016 года военнослужащими Вооруженных сил Украины, которые задержали его с боеприпасами вблизи Торецка Донецкой области.

Досудебное следствие и поддержание обвинения в указанном уголовном производстве осуществлялись Главной военной прокуратурой Генеральной прокуратуры Украины.