Новоназначенный глава Нацполиции Сергей Князев назвал перестрелку в Княжичах трагедией и катастрофой.

Об этом он сказал в эфире программы «Левый берег» на 24 канале, сообщает 112 Украина.

«Все, что сделала полиция – уже все сделала. Люди убиты, вдовы дома. Все, что можно было нарушить, вся ситуация, которая привела к такому печальному финалу, уже есть де-факто». Все, точка. Далее Генпрокуратура расставляет все на свои места», - сказал Князев.

Глава Нацполиции также напомнил, что в полиции провели служебное расследование в отношении перестрелки в Княжичах, результаты которого переданы в ГПУ.

На уточняющий вопрос, что именно он думает об инциденте в Княжичах, Князев сказал: «Это катастрофа, трагедия… Это в том числе и непрофессионализм».

Напомним, в поселке Княжичи Киевской области 4 декабря 2016 года в результате перестрелки между сотрудниками полиции охраны и бойцами спецподразделения КОРД погибли 5 правоохранителей.

По официальной версии, проходила спецоперация по задержанию банды грабителей в недостроенном доме в Княжичах, сработала сигнализация. На вызов приехали сотрудники полиции охраны, задержали разведчиков, которые по плану операции не должны были себя разоблачать. Вызволять разведчиков приехал КОРД. Началась стрельба. В итоге погибли двое разведчиков, двое сотрудников полиции охраны и один боец КОРДа.

По результатам служебного расследования трагедии 7 офицеров, которые находились на руководящих и оперативных должностях, уволены из рядов Национальной полиции Украины.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что первым стрельбу в Княжичах открыл сотрудник Госслужбы охраны.