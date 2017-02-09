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В переулке Электриков в Подольском районе Киева неизвестные отобрали у частного предпринимателя  более трех миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

По словам заявителя, он остановился на своем автомобиле, а в это время из рядом стоявшей иномарки к нему подбежали неизвестные в балаклавах. Из багажника они забрали сумку, в которой было более трех миллионов гривен. После этого преступники сели в машину Audi A4 серого цвета и уехали в неизвестном направлении. Мужчина указал полицейским приметы злоумышленников.

Правоохранители задокументировали данное правонарушение, устанавливают возможных свидетелей преступления и проводят розыскные мероприятия с целью его раскрытия.  
ForUm

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