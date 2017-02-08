Министерство юстиции разработало проект порядка спецпроверки электронных деклараций Национальным агентством по предотвращению коррупции. Об этом во время брифинга сообщил министр юстиции Павел Петренко.

«Мы разработали порядок спецпроверки е-деклараций и отправим НАПК для неотложного утверждения», - приводит слова министра 112 Украина.

По словам Петренко, согласно порядку, срок спецпроверки составляет 60 дней, но в отдельных случаях он может быть продлен еще на 30 дней.

«Мы четко определили, что проверки начинаются по решению НАПК, которое определяет уполномоченных лиц для проведения проверки. Эти лица должны собрать достаточный объем доказательств, который бы свидетельствовал, что декларация соответствует действительности или там есть недостоверная информация», - пояснил он.

Петренко отметил, что рабгруппа определила алгоритм НАПК в обнаружении фактов незаконного обогащения.

«Этот алгоритм сводится к тому, что материалы должны передаваться в НАБУ для принятия решения относительно возбуждения уголовного производства. Мы предусмотрели определение порядка принятия решения о привлечении к ответственности декларантов, по которым есть нарушения или ложь в декларации. Это для того, чтобы решение не разваливалось в судах», - отметил министр.

Напомним, в конце января Кабмин создал рабочую группу по наработке порядка проверки электронных деклараций.

Ранее Минюст заявил о саботаже со стороны НАПК.

19 января в ведомстве заявили, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в очередной раз проигнорировало замечания о порядке проведения полной проверки деклараций и стиля жизни чиновников.

В ноябре 2016 года НАПК обвинило Министерство юстиции в блокировании работы по проверке электронных деклараций. Однако в Минюсте объяснили, что не согласовали разработанный порядок проверки электронных деклараций из-за выявленных нарушений.