Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в очередной раз проигнорировало замечания Министерства юстиции о порядке проведения полной проверки деклараций и стиля жизни чиновников. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

«По данным предварительного анализа полученных документов, НАПК при подготовке новой редакции порядка проведения контроля и полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, и порядка осуществления мониторинга жизнь лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, снова проигнорировало замечания Министерства юстиции», - говорится в сообщении.



В частности, закон «О предотвращении коррупции» предусматривает, что проверки должно проводить исключительно НАПК как коллегиальный орган, или его отдельные члены, но по поручению НАПК. В свою очередь, в соответствии с предложенными порядками, агентство наделяет правом начинать и заканчивать проверки всех своих уполномоченных лиц, хотя такого права законодательством им не предоставлено. Порядок, как и любой другой подзаконный акт не может расширять положения закона или изменять их в любой способ.



Важным пунктом замечаний, которые не были учтены, является то, что предложенные документы не содержат положений об информировании лица, в отношении которого проводится проверка, о начале и окончании соответствующих действий.



Также не прописано требование о возможности использования только достоверной информации, на основании которой проводится проверка и устанавливаются нарушения чиновников.

«Это создает риск, когда основой для проверки будет искаженная или явно лживая информация, которую в дальнейшем легитимизирует проверка», - заявили в Минюсте.



«НАПК, как в старых, так и новых вариантах порядков, ограничилось набором декларативных принципов, которые не имеют регуляторной силы и не содержат условий своего применения», - добавили в ведомстве.



В порядке проведения контроля и полной проверки декларации четко прописано только одно из направлений проверки – достоверность задекларированной информации. При этом закон «О предотвращении коррупции» предусматривает наличие еще трех направлений полной проверки – точность оценки, наличие конфликта интересов, признаки незаконного обогащения – которые только поверхностно не упоминаются в предлагаемом тексте. В связи с этим, неурегулированные направления проверки не будут работать на практике, вместо того, декларация по результатам проверки будет считаться прошедшей все составляющие полной проверки, что фактически может узаконить латентные правонарушения.



Кроме того, недавно отправленные варианты порядков содержат нормы, по которым у специалистов Минюста возникли новые замечания.



Стоит отметить, что НАПК частично учло замечания о необходимости определения четких сроков проведения проверок. Они определили, что таким сроком является 180 дней с возможностью продления проверки еще на 180 дней.

«По нашему мнению, это недопустимо широкие сроки, учитывая, что все государственные органы должны предоставить агентству информацию в течение 10 дней», - подчеркивается в сообщении.



Кроме того, возможность приостанавливать процесс проверки на неопределенный срок может привести к тому, что проверка продлится бесконечно. Такой подход негативно отражается на правах субъектов декларирования и нарушает принципы защиты прав человека.



Другие два принципиальных пункта замечаний касаются определений, используемых в порядке мониторинга жизни человека. В частности, вместо прописанного в законодательстве термина «уровень жизни» используется понятие «образ жизни». При этом далее в тексте эти понятия отождествляются. Кроме этого, в соответствии с утвержденным НАПК текстом, порядок направлен на исследование «несоответствия образа (уровня) жизни субъекта декларирования», хотя законом определена необходимость проводить мониторинг «соответствия уровня жизни» указанным в декларации данным.

В ведомстве напомнили, что Минюст имеет 15 рабочих дней на анализ документов.

«За это время будет проведено основательное изучение предложенных НАПК для регистрации порядков и принято одно из трех возможных решений: зарегистрировать порядки, вернуть на доработку, отказать в регистрации с соответствующей мотивацией», - пояснили в пресс-службе.

Минюст призвал представителей агентства «воздержаться от громких публичных заявлений относительно нежелания со стороны Минюста регистрировать порядка, поскольку это не соответствует действительности».



Попутно Минюст обращает внимание на то обстоятельство, что в результате получения последних замечаний Министерства с порядками в декабре 2016 года НАПК их отменило, а не обжаловало отказ в суде.

Напомним, в ноябре 2016 года НАПК обвинило Министерство юстиции Украины в блокировании работы по проверке электронных деклараций.

В Минюсте объяснили, что не согласовали разработанный порядок проверки электронных деклараций из-за выявленных нарушений.

