Кабинет Министров Украины создал рабочую группу по наработке порядка проверки электронных деклараций. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства, сообщает 112 Украина.

«Есть предложение создать рабочую группу, которая разработает порядок проверки и предложит принять. Я готов участвовать в ней вместе с учеными. Стыдно, что в течение нескольких месяцев мы не смогли этого сделать», - заявил министр юстиции Павел Петренко.

Напомним, Минюст заявил о саботаже со стороны НАПК. По словам Петренко, НАПК – это единственный государственный орган, который не может найти общий язык с Министерством юстиции.

19 января Минюст сообщил, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в очередной раз проигнорировало замечания о порядке проведения полной проверки деклараций и стиля жизни чиновников.

В ноябре 2016 года НАПК обвинило Министерство юстиции в блокировании работы по проверке электронных деклараций. Однако в Минюсте объяснили, что не согласовали разработанный порядок проверки электронных деклараций из-за выявленных нарушений.