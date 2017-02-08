Полиция Донецкой области располагает информацией о смерти командира подразделения «Сомали» незаконных вооруженных формирований «ДНР» Михаила Толстых (позывной «Гиви»).

Об этом в эфире 112 Украина заявил руководитель областного главка Нацполиции Вячеслав Аброськин, ссылаясь на источники в оккупированном Донецке.

«Полиция Донецкой области имеет такую информацию, что сегодня утром был убит террорист «Гиви» (Михаил Толстых). Наши источники, которые сейчас там находятся, видели, как это все происходило. Могу сказать, что действительно произошел взрыв там, где находился террорист, он погиб. В настоящее время на месте работает так называемая группа полиции «ДНР», место оцеплено. Более подробной информации нет», - сказал Аброськин.

По его словам, в настоящее время в Донецке проводятся массовые мероприятия, направленные на обыск граждан, досматривают автотранспорт, перекрыты все основные стратегические дороги в городе.

«Я думаю, что террористы выбрали себе такой путь, поэтому это вполне логический конец. Внутри у них также есть между собой неприязнь, борются за передел сфер влияния, предприятия, которые там остались», - считает глава областной полиции.

Напомним, СМИ «ДНР» сообщили, что командир подразделения «Сомали» НВФ «ДНР» Михаил Толстых (позывной «Гиви») был убит сегодня утром в Донецке в результате «теракта».

В СБУ пока не смогли подтвердить смерть члена НВФ.

На данный момент существуют две версии убийства. По одной из них, в кабинете «Гиви» было заложено взрывное устройство, по другой – по зданию был произведен выстрел из РПО «Шмель».