Из-за завышенных социальных нормативов, которые не соответствовали реальному уровню потребления и не стимулируют граждан к экономии энергоресурсов, государство в прошлом отопительном сезоне (2015-2016 гг.) «переплатило» по субсидиям более 14,5 млрд гривен. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

По его словам, чтобы исправить ситуацию, внедрить стимулы по экономному потреблению энергоресурсов, правительство приблизило социальные нормы до фактического потребления энергоносителей украинцами.

«Поскольку социальные нормативы, на которые предоставляется жилищная субсидия, не соответствовали реальной картине потребления тепла, газа и электроэнергии, граждане Украины были свидетелями того, как субсидианты в зимний период открывали форточки в помещениях для того, чтобы использовать тот объем энергоносителей, на который им предназначалась субсидия», - отметил он.

«При этом они объясняли свои действия тем, что, мол, если этого не сделать, то есть не использовать весь объем энергоресурсов во время отопительного периода, то на следующий период субсидию им не дадут или уменьшат ее размер. Отсюда и возник миф о том, что «необходимо использовать в полном объеме газ, воду и другие коммунальные услуги, на которые назначены субсидию, иначе ее перестанут предоставлять», - добавил Рева.

Согласно решению правительства, с 1 мая 2017 года в Украине будут действовать такие социальные нормативы:

тепловой энергии для централизованного отопления (теплоснабжения) абонентами, жилые дома которых оборудованы домовыми и/или квартирными приборами учета, - 0,0431 Гкал на 1кв. метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период;

электрической энергии для индивидуального отопления - 51 кВт ч на 1 кв. метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период;

природного газа для индивидуального отопления - 5,0 куб. метра на 1 кв. метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период.

Также правительство пересмотрело корректирующие коэффициенты для расчета размера расходов электрической энергии, природного газа и других видов топлива на нужды отопления в многоэтажных домах.

Отмечается, что данное решение правительства никоим образом не влияет на размер уже назначенных субсидий на этот отопительный сезон (2016-2017 гг).