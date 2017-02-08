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Члены незаконных вооруженных формирований во вторник вечером обстреляли контрольный пост «Марьинка», сообщает Госпогранслужба.  

«Обстрелы боевики вели с временно неподконтрольной территории – из населенного пункта Александровка», - говорится в сообщении.

НВФ вели прицельный огонь из стрелкового оружия и гранатометов по блокпосту «Марьинка», где несут службу пограничники совместно с военнослужащими Вооруженных сил. Несколько гранат разорвалось в нескольких десятках метров от блокпоста.

В результате обстрелов пострадавших нет. Пограничники в ответ огонь не открывали.

 
ForUm

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