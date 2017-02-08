В Службе безопасности Украины не подтверждают и не опровергают информацию о смерти одного из главарей НВФ «ДНР» с позывным «Гиви». Об этом в эфире 112 Украина заявил советник главы спецслужбы Юрий Тандит.

«Мы видим на открытых каналах информацию, которая свидетельствует, что в результате террористического акта убит гражданин Украины Михаил Сергеевич Толстых. Я не подтверждаю эту информацию, мы должны ее проверить. Мы пока не контролируем временно оккупированные районы Донецкой и Луганской области. С той стороны, где власть в руках террористов, информация будет проверяться, мы пока не даем комментариев... Если информация подтвердится, очевидно, что продолжаются определенные процессы. Очевидно, что фейковая «Новороссия» не имела продолжения, и возможно, люди, которые были с этим связаны, зачищаются службами. Но это предположение», - сказал он.

По его словам, информация должна появиться в ближайшее время. «Мы пока что только можем делать предположения. Очевидно, должны быть какие-то заявления со стороны самопровозглашенных «республик», - резюмировал советник главы СБУ.

Напомним, СМИ «ДНР» сообщили, что командир подразделения «Сомали» НВФ «ДНР» Михаил Толстых (позывной «Гиви») был убит сегодня утром в Донецке в результате теракта.