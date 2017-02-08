также в разделеОбщество
В Одессе афонские монахи привезли воинам АТО мощи Пантелеимона Целителя 8
В пяти областях из-за непогоды ограничено движение транспорта 20
Ультрас «Металлиста»: Фанаты «Райо Вальекано» воевали на Донбассе 40
Очередная волна гриппа ожидается в середине февраля 20
РосСМИ опубликовало фото и видео с места убийства «Гиви» 389
В Донецке убили «Гиви» 642
НБУ опроверг присвоение кода МФО банкам «Л/ДНР» 16
7 февраля. Картина дня 53
Суд отпустил помощника нардепа на поруки 23
В России завели очередное дело на ВСУ 20
Владельцы киевского банка украли 108 миллионов рефинансирования 51
AliExpress отменил бесплатную доставку в Украину 58
Аваков внес кандидатуру на должность главы Нацполиции 169
В «янтарный» Олевск направили Нацгвардию 82
Аброськин рассказал о конфликте с блокировщиками 499
Эстония выделит Украине €400 тысяч гуманитарной помощи 17
Трамп в очередной раз заявил, что не знаком с Путиным 499
На Авдеевском коксохиме опровергли информацию о «Точках-У» на заводе 51

В Службе безопасности Украины не подтверждают и не опровергают информацию о смерти одного из главарей НВФ «ДНР» с позывным «Гиви». Об этом в эфире 112 Украина заявил советник главы спецслужбы Юрий Тандит.

«Мы видим на открытых каналах информацию, которая свидетельствует, что в результате террористического акта убит гражданин Украины Михаил Сергеевич Толстых. Я не подтверждаю эту информацию, мы должны ее проверить. Мы пока не контролируем временно оккупированные районы Донецкой и Луганской области. С той стороны, где власть в руках террористов, информация будет проверяться, мы пока не даем комментариев... Если информация подтвердится, очевидно, что продолжаются определенные процессы. Очевидно, что фейковая «Новороссия» не имела продолжения, и возможно, люди, которые были с этим связаны, зачищаются службами. Но это предположение», - сказал он.

По его словам, информация должна появиться в ближайшее время. «Мы пока что только можем делать предположения. Очевидно, должны быть какие-то заявления со стороны самопровозглашенных «республик», - резюмировал советник главы СБУ.

Напомним, СМИ «ДНР» сообщили, что командир подразделения «Сомали» НВФ «ДНР» Михаил Толстых (позывной «Гиви») был убит сегодня утром в Донецке в результате теракта.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

49
Теги
Ботинки зимние